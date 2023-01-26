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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Yeni sol bek Oosterwolde

Samet YÜKSEL
Yeni sol bek Oosterwolde

Jesus’un ısrarla istediği Hollandalı oyuncu için sarı-lacivertliler, teklifini 8 milyon Euro + bonuslara yükseltti. Kanarya, Oosterwolde’yi pazar oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor

Sol bekte istediğini bir türlü bulamayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Alioski'de hayal kırıklığı yaşayınca transferde bu bölgeye yoğunlaştı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti. Oyuncuyla 2027'ye kadar sürecek sözleşme için el sıkışıldı, Parma ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. 21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba harcanıyor.

PARMA TOK SATICILIK YAPTI
Fenerbahçe, Parma kulübü ile pazarlıklara 4.5 milyon Euro'dan başlamış, İtalyan temsilcisi ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açmış ve tok satıcıyı oynamıştı. Yapılan pazarlıklarda ancak 2 milyon Euro indirime giden Parma, 8 milyon Euro'ya 'tamam' dedi. Sarı-lacivertliler ise bu transferi bir an önce bitirebilmek adına 8 milyon Euro + bonuslar teklifini masaya koydu. Oosterwolde, İstanbul'a gelmeye ve Jorge Jesus ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Oyuncu, Fenerbahçe forması giyebilmek için Parma'ya baskı yaparken, sarı- lacivertliler, Hollandalı sol bek ile 500 bin Euro yıllık ücret konusunda anlaştı. Bir son dakika sürprizi yaşanmazsa, 1.89'luk sol bek ile 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

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Yeni sol bek Oosterwolde
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