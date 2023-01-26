Yeni sol bek Oosterwolde

Sol bekte istediğini bir türlü bulamayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Alioski'de hayal kırıklığı yaşayınca transferde bu bölgeye yoğunlaştı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti.21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba harcanıyor.Fenerbahçeİtalyan temsilcisiise kapıyı 10 milyonEuro'dan açmış ve tok satıcıyıoynamıştı. Yapılanpazarlıklarda ancak 2 milyonEuro indirime gidenParma, 8 milyon Euro'ya 'tamam'dedi.Oosterwolde,İstanbul'a gelmeyeve Jorge Jesus ile çalışmayaçok sıcak bakıyor.Oyuncu, Fenerbahçe formasıgiyebilmek için Parma'yabaskı yaparken, sarı-lacivertliler,Bir son dakika sürpriziyaşanmazsa, 1.89'luk sol bekile 5 yıllık sözleşme yapılmasıbekleniyor.