Yeni sol bek Oosterwolde

Jesus’un ısrarla istediği Hollandalı oyuncu için sarı-lacivertliler, teklifini 8 milyon Euro + bonuslara yükseltti. Kanarya, Oosterwolde’yi pazar oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor
Sol bekte istediğini bir türlü bulamayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Alioski'de hayal kırıklığı yaşayınca transferde bu bölgeye yoğunlaştı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti. Oyuncuyla2027'ye kadar süreceksözleşme içinel sıkışıldı, Parmaile yapılan görüşmelerdede sona gelindi. 21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba harcanıyor.
PARMA TOK SATICILIK YAPTI
Fenerbahçe, Parmakulübü ile pazarlıklara4.5 milyon Euro'danbaşlamış, İtalyan temsilcisiise kapıyı 10 milyonEuro'dan açmış ve tok satıcıyıoynamıştı. Yapılanpazarlıklarda ancak 2 milyonEuro indirime gidenParma, 8 milyon Euro'ya 'tamam'dedi. Sarı-lacivertlilerise bu transferi bir an önce bitirebilmekadına 8 milyon Euro+ bonuslar teklifini masayakoydu. Oosterwolde,İstanbul'a gelmeyeve Jorge Jesus ile çalışmayaçok sıcak bakıyor.Oyuncu, Fenerbahçe formasıgiyebilmek için Parma'yabaskı yaparken, sarı-lacivertliler, Hollandalısol bek ile 500 bin Euroyıllık ücret konusunda anlaştı.Bir son dakika sürpriziyaşanmazsa, 1.89'luk sol bekile 5 yıllık sözleşme yapılmasıbekleniyor.