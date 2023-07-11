Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Yılın futbolcusu Djiku imzayı attı
Giriş Tarihi: 11.7.2023

Yılın futbolcusu Djiku imzayı attı

Samet YÜKSEL
Yılın futbolcusu Djiku imzayı attı

Bonservisi elinde olan ve 2022’de ülkesi Gana’da yılın futbolcusu seçilen stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertli kulüp ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Attilla Szalai ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Macar yıldızını göndermeden savunmada oluşacak boşluğu doldurdu. 2019- 20 sezonundan bu yana Fransa Ligi'nde Strasbourg forması giyen Alexander Djiku'nun sözleşmesi bitti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoper, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. 2022'de ülkesi Gana'da yılın futbolcusu seçilen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-laciertliler için sağlık kontrolünden geçti ve ardından da 3+1 yıllık imzayı attı. Tecrübeli savunmacıya yıllık 1.5 milyon Euro ödenecek. Djiku, kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE GELDİM'
Djiku imzanın ardından, "Burada olduğuma çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" dedi.

UMUT DA TAMAM
Fenerbahçe'nin bir diğer transferi de Umut Nayir oldu. Bonservisi Eyüpspor'da olan 30 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve 31 maçta; 17 gol atıp, 3 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Umut, yeni takımında Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun'la forma yarışı verecek. Milli futbolcu, geçen sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer gol atmıştı.

LİVAKOVİC İÇİN 2 MİLYON ZAM
Fenerbahçe, el sıkıştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kulübünün inadını kırmak için 6 milyon Euro'luk teklifine 2 milyon Euro zam yaptı… Sarı-lacivertliler sezon biter bitmez ilk transfer görüşmelerinden birini Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiyle yapmış, tecrübeli eldiven ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncunun kulübü, sözleşmesindeki '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini göstererek, pazarlık payı bırakmamıştı. Sırp basını bu transferi bitirmek için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifine zam yaptığını ve 8 milyon ile şartları zorladığını belirtti. Kalecinin de ayrılık isteği nedeniyle bu transferin kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsveç YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyecek! NATO tarihinde ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak
İmamoğlu'ndan flaş hamle! Kılıçdaroğlu'na yakın isim görevden alındı
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Bakan Tekin'den A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nı öğretmenler inşa edecek
Büyüdüğüm sahilde çocuklarımla
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılın futbolcusu Djiku imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA