Yılın futbolcusu Djiku imzayı attı

Attilla Szalai ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Macar yıldızını göndermeden savunmada oluşacak boşluğu doldurdu.Alexander Djiku'nun sözleşmesi bitti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoper, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. 2022'de ülkesi Gana'da yılın futbolcusu seçilen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-laciertliler için sağlık kontrolünden geçti ve ardından daDjiku, kariyerinde çıktığıDjiku imzanın ardından, "Burada olduğuma çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" dedi.Fenerbahçe'ninbir diğer transferi de Umut Nayir oldu. Bonservisi Eyüpspor'da olan 30 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve 31 maçta; 17 gol atıp, 3 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Umut, yeni takımında Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun'la forma yarışı verecek. Milli futbolcu, geçen sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer gol atmıştı.Fenerbahçeel sıkıştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kulübünün inadını kırmak için 6 milyon Euro'luk teklifine 2 milyon Euro zam yaptı… Sarı-lacivertliler sezon biter bitmez ilk transfer görüşmelerinden birini Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiyle yapmış, tecrübeli eldiven ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncunun kulübü, sözleşmesindekimaddesini göstererek, pazarlık payı bırakmamıştı. Sırp basını bu transferi bitirmek için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifine zam yaptığını ve 8 milyon ile şartları zorladığını belirtti.