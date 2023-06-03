Zaha’dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nın nabız yokladığı Wilfried Zaha'dan, dün taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Ailesiylebirlikte Türkiye'de bulunanFildişi Sahilli sol kanat oyuncusu,Antalya'da tatilde olduğunadair sosyal medyadanfotoğrafını paylaştı. Bu arada İngiltere'den SKY Sports'un haberine göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız, tüm seçenekleri değerlendirecek. Haberde, F.Bahçe'nin yanı sıra SerieA'dan 3 takım ile SuudiArabistan'dan kulüplerin de Zaha'yı istediği belirtildi.