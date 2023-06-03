Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Zaha’dan dikkat çeken paylaşım
Giriş Tarihi: 3.6.2023

Zaha’dan dikkat çeken paylaşım

Zaha’dan dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe'nın nabız yokladığı Wilfried Zaha'dan, dün taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Ailesiyle birlikte Türkiye'de bulunan Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, Antalya'da tatilde olduğuna dair sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı. Bu arada İngiltere'den SKY Sports'un haberine göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız, tüm seçenekleri değerlendirecek. Haberde, F.Bahçe'nin yanı sıra Serie A'dan 3 takım ile Suudi Arabistan'dan kulüplerin de Zaha'yı istediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Liderler Başkan Erdoğan için geliyor: Cumhurbaşkanlığı törenine 78 ülkeden üst düzey katılım
Sözcü TV'de "Can Atalay" üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Çirkin mesaja tepki yağdı
‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı
Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz
Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı
SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaha’dan dikkat çeken paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA