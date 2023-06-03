Zaha’dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nın nabız yokladığı Wilfried Zaha'dan, dün taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.Bu arada İngiltere'den SKY Sports'un haberine göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız, tüm seçenekleri değerlendirecek. Haberde,de Zaha'yı istediği belirtildi.