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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Zaniolo yolcu!

Zaniolo yolcu!

Çizme ekibi, 25 milyon Euro ile ilk teklifini yaptı ancak Cimbom, 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini hatırlattı. Juventus son kozunu oynamaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Nicolo Zaniolo, Avrupa'nın büyüklerini peşine taktı. Geride kalan sezonda 13'ü İtalya, 10'u Türkiye olmak üzere 23 lig maçına çıkan 23 yaşındaki orta saha, 6 gole imza attı. Aslantepe'deki Fenerbahçe derbisinde kaydettiği iki golle ise klasını bir kez daha konuşturdu. Bu performansı ile transferin de gözdesi durumuna geldi. İngiltere'den Aston Villa, İtalya'dan Juventus oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti ancak yöneticiler, 'Tok satıcı'yı oynadı.

MİLLİ TAKIMDA ETKILEMEYE ÇALIŞACAKLAR
Genç yıldız, Aston Villa'nın sportif direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Monchi'nin listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Juventus, Zaniolo için ilk teklifini 25 milyon Euro olarak yaptı. Galatasaray yönetimi, İtalyan yıldızı isteyen herkese, "Sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. İstiyorsanız bu miktarı verirsiniz" demekle yetiniyor. Juventus şu an İtalya Milli Takımı'nda olan Zaniolo'yu etkilemek için ülke medyasının da gücünü kullanmayı planlıyor. Juve yetkilileri, oyuncuyu ne kadar çok istediklerini verdikleri demeçlerle göstermeye kararlı.

MOHAMED GİTTİ FORVET KALMADI!
SEZON başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, kiralık oynattığı Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonunu kullandı. Mısırlı forvet 2027 yılına kadar Nantes'a imza attı. Gomis'in mukavelesinin sona ermesi, İcardi'nin de durumunun belirsizliği üzerine G.Saray'ın elinde santrfor kalmadı. Şu anda Aslan'ın hücumu Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in omuzlarında...

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Zaniolo yolcu!
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