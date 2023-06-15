Zaniolo yolcu!

Galatasaray'ın devre arasındarenklerine kattığı Nicolo Zaniolo,Avrupa'nın büyüklerini peşine taktı.23yaşındaki orta saha, 6 gole imza attı. Aslantepe'dekiBu performansı ile transferin de gözdesi durumuna geldi.oyuncu için sarı-kırmızılıkulüple temasa geçti ancak yöneticiler,yı oynadı.Genç yıldız, Aston Villa'nın sportif direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Monchi'nin listesinde ilk sıralarda yer alıyor.Galatasaray yönetimi, İtalyan yıldızı isteyen herkese,demekle yetiniyor. Juventus şu an İtalya Milli Takımı'nda olan Zaniolo'yu etkilemek için ülke medyasının da gücünü kullanmayı planlıyor.SEZON başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, kiralık oynattığı Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonunu kullandı. Mısırlı forvet 2027 yılına kadar Nantes'a imza attı. Gomis'in mukavelesinin sona ermesi, İcardi'nin de durumunun belirsizliği üzerine G.Saray'ın elinde santrfor kalmadı. Şu anda Aslan'ın hücumu Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in omuzlarında...