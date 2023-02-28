Ziya Kaptan’a son görev

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün cenazesi dün toprağa verildi. Yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede organ yetmezliği sebebiyle 79 yaşında hayatını kaybeden Şengül için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Şengül'ün cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.ZİYAŞengül'ün cenazesine spor camiası geniş bir katılım gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelmediği törene sarılacivertlilerden genel sekter Burak Kızılhan ve yöneticiler Can Gebetaş ile Ruşen Çetin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat ve eski bakanlardan Mehmet Ağar katıldı