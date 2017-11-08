Kefili Yattara

Trabzonspor
'un eski yıldızı İbrahima Yattara
, bordo-mavili yönetim ile temasa geçerek kulübe transfer önerisinde bulundu. 8 yıl formasını giydiği Karadeniz ekibini ayrıldıktan sonra da takip etmeyi bırakmayan 37 yaşındaki eski futbolcu, yeğeni Amara Keita'nın denenmesini istedi. 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu söyleyen Yattara'nın, "Denemeye alın, takımla birkaç kez idmana çıksın. Pişman olmayacaksınız. Ben Keita için size güvence veriyorum" dediği öğrenildi.
Bunun üzerine teknik heyet, bir süredir altyapıyla çalışan 18 yaşındaki Gineli sol kanat oyuncusunu takımla birlikte Antalya
kampına getirdi. Kamp performansının yeterli görülmesi ve teknik direktör Rıza Çalımbay
'ın da onay vermesi durumunda Amara Keita ile devre arasında sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
ANTALYA KAMPI BAŞLADI
Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın çok önem verdiği milli arada 6 gün boyunca yapılacak olan Antalya
kampı dün akşam başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Belek'te gerçekleştirilecek olan antrenmanlarda bordo-mavili takıma kondisyon yüklemesi yapmayı planladığı ve özellikle de yedek oyuncuların üzerinde duracağı ifade edildi.