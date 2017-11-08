Ramazan iyileşir iyileşmez Fenerbahçe'ye koşacak!

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtarırken akıma kapıldığı için 2 kolu kesilen 16 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir, "Sağlığıma kavuştuğumda en büyük hayallerimden birisi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda maç izlemek. Takımımı çok seviyorum." dedi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Ramazan Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı talihsiz olayı unutamadığını söyledi.

Hastane doktor ve personelinin kendisiyle iyi ilgilendiğini, tedavisinin de sürdüğünü anlatan Taşdemir, zaman zaman ağrıları olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçeli olduğunu aktaran Taşdemir, "Sağlığıma kavuştuğumda en büyük hayallerimden birisi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda maç izlemek. Takımımı çok seviyorum" diye konuştu.

"BEN KANATLARIMI KIRDIM, ONLAR YAPTIRMAK İSTİYOR"

Takımının sarı-lacivertli formasını hastanede dahi yanından ayırmayan Taşdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının protez kol masraflarını karşılayacak olmasına çok sevindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kanatlarımı kırdım, onlar yaptırmak istiyor, Allah razı olsun. Yavaş yavaş kollarımı yapacaklar. Allah bana yardım edenlere cennetin kapısını açsın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ve bakanlarımızla bütün devlet büyüklerimizin ellerinden öperim. Allah işlerini rast getirsin. Allah onları başımızdan eksik etmesin."

Tellerdeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılıp iki kolunu kaybeden çoban Ramazan: "Tek dileğim Fenerbahçe Stadyumunda şampiyonluk görmek" pic.twitter.com/FOqPW9xVf7 — Sabah Spor (@sabahspor1) October 29, 2017

"GÜVERCİNİ KURTARDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Ramazan Taşdemir, ellerini kaybetmesine rağmen yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtardığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hiçbir zaman güvercini kurtardığım için pişman değilim, milletim, devletim var olsun. Yavaş yavaş da olsa beni eski halime döndürecekler." diye konuştu.

Oğlu Ramazan Taşdemir ile konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Taşdemir de "Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bakanlarımıza buradan selam gönderiyorum. Allah işlerinde yardımcıları olsun. Devletten bir şey istemiyorum, sadece oğlumun kollarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Talihsiz çobanın babası Mehmet Taşdemir ise oğlunun tedavisinin yaklaşık 25 gündür devam ettiğini söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan baba Taşdemir, sağlığına kavuşması sonrası oğluna devlet kurumlarında iş verilmesini istediklerini belirtti.