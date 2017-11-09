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, için görüşmelere başladı!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 16:05
Beşiktaş, Lucas Lima için görüşmelere başladı!

'ın listesinde bulunan culardan 'nın ligin devre arasında alınması için pazarlıkların başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı , geçen ay gittiği Brezilya'da futbolcu ve menajeri ile bir görüşme yapmıştı.

Lima'nın sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de bitecek olması ve başka kulüplerin de devreye girmesi nedeniyle 'ın kolları sıvadığı belirtildi.

Son 4 yıldır Santos'ta oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık ücretin yanı sıra imza parası da istediği bildirildi. İmza parası vermeyi kabul eden, ancak istenen miktarı yüksek bulan yönetimin bunu düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda Lima ocak ayında 'a davet edilecek.

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Beşiktaş'ın cunun ini gerçekleştirmesi halinde başta İtalyan kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan bir kaç kulübün tıakibinde olan 'un transferine de onay verilmesi gündeme gelecek.

Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Oğuzhan'ı verecek.

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