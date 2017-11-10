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: Yeni sözleşme için...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 11:28
Atiba Hutchinson: Yeni sözleşme için...

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, yabancı oyuncu sınırlamasının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu belirterek, "Bence en büyük avantaj kaliteli yabancılar geldiğinde ligdeki takımların seviyesinin yükselmesi. Beşiktaş bunun için çok güzel bir örnek" dedi.

Beşiktaşlı orta saha oyuncusu , lige verilen milli takım maçları arasında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha istikrarlı bir gidiş sergilediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sizin de bildiğiniz gibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda iyi işler çıkarmıştık ama ne yazık ki iyi bitmemişti. Bu sezon da çok iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimiz çok şey var. Şimdi hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün olduğu kadar ileriye gitmek. Gayet iyi durumdayız. Bunu yaparken ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Son 2 maçta güzel sonuçlar aldık. Bu iyi sonuçlarla zirveye yaklaştık. Ben artık iki kulvarı birbirleriyle dengelediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Atiba Hutchinson: Yeni sözleşme için...
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