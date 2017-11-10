Federasyon ve kulüplerden Atatürk için...

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. senesinde Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da unutmadı...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak "Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir" diyerek beden eğitimini mecburi kılan ilk devlet adamı olan Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek ilkesiyle, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla yad ederiz.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinden sonsuza dek yürüyecekleri belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.



GALATASARAY

Galatasaray Kulübünün açıklamasında Atatürk'ün özlemle anıldığı aktarılarak, "Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk düşünce, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.



BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünün ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."

A MİLLİ TAKIM, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANDI

A Milli Futbol Takımımızın ülkeye dönüş yolculuğu Ulu Önder Atatürk'ü anarak başladı.

Romanya'nın Cluj kentinden Antalya'ya yapacağı yolculuk öncesinde aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah otelde bir anma töreni düzenlendi. Milli futbolcular saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.