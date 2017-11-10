Keskin nişancılar

Bu sezon 11'i Süper Lig
'de 12 maça çıkan ve 15 gol bulan Trabzonspor
'un forvetleri Burak Yılmaz
(7 gol), N'Doye (3 gol) ve Rodallega (5 gol) verimlilikte dev ekiplerin golcülerini geride bıraktı. Forma giydikleri bin 164 dakikada 15 gol atan üçlü, her 77.6 dakikada bir ağları sarsarken, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan ekipler içinde bir numara oldu.
Listenin ikinci sırasında ise bin 206 dakikada 12 gol bulan ve 100.5 dakikada bir ağlara topu bırakan Inter'in forvetleri Icardi (11 gol), Eder (9 gol), Karamoh (0 gol) yer aldı.
GÖZTEPE LİSTEDE 8.SIRADA
Avrupa'da 116 takım arasında Göztepe'nin golcüleri de 8. sırayı aldı. Jahovic (11 gol), Ghilas (2 gol), Ömer (1 gol) toplamda 14 gol attı...
Ancak Trabzonlu forvetlerin bu yüksek performansı savunmaya yansımadı ve yenilen 23 gol puan kayıplarını arttırdı.