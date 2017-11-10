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Keskin nişancılar

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017
Keskin nişancılar

’un forvet oyuncuları 11 haftanın sonunda verimlilikte Avrupa’nın zirvesinde yer almayı başardılar. Bu sezon toplam 15 gol atan Burak-Rodallega-N'Doye üçlüsü, her 77.6 dakikaya 1 gol sığdırmayı başardı. Ancak ligde yenilen 23 gol kayıpların en büyük nedeni oldu

Bu sezon 11'i 'de 12 maça çıkan ve 15 gol bulan 'un forvetleri (7 gol), N'Doye (3 gol) ve Rodallega (5 gol) verimlilikte dev ekiplerin golcülerini geride bıraktı. Forma giydikleri bin 164 dakikada 15 gol atan üçlü, her 77.6 dakikada bir ağları sarsarken, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan ekipler içinde bir numara oldu. Listenin ikinci sırasında ise bin 206 dakikada 12 gol bulan ve 100.5 dakikada bir ağlara topu bırakan Inter'in forvetleri Icardi (11 gol), Eder (9 gol), Karamoh (0 gol) yer aldı.

GÖZTEPE LİSTEDE 8.SIRADA
Avrupa'da 116 takım arasında Göztepe'nin golcüleri de 8. sırayı aldı. Jahovic (11 gol), Ghilas (2 gol), Ömer (1 gol) toplamda 14 gol attı... Ancak Trabzonlu forvetlerin bu yüksek performansı savunmaya yansımadı ve yenilen 23 gol puan kayıplarını arttırdı.

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