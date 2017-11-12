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Amatör maçta saha karıştı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 18:48
Amatör maçta saha karıştı

'de mücadele eden Belediyespor, Kırıkkalespor arasında oynanan müsabakanın 90+5. dakikasında saha karıştı.

Maç esnasında oyuncular arasında meydana gelen sürtüşmeler sonrası Belediyespor'dan bir futbolcunun rakip takım oyuncuları ile tartışması, maç sonu sahaya yansıdı. Bazı seyirciler de sahaya inerken, kulüp yöneticileri devreye girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yaptığı müdahale ile olaylar büyümeden önlendi.

2. dakikada Kırıkkalespor'un tek golünü Uğur Sofuoğlu atarken, 'un gollerini 5. dakikada Erdi Balcı, 56. dakikada ise Ali Yıldırım kaydetti. Maç 2-1 Kırşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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Amatör maçta saha karıştı
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