Göztepe'ye geçer not

Teknik direktör Tamer Tuna, ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna görev verirken, genç çalıştırıcının sergilenen performanstan memnun kaldığı öğrenildi.

Özellikle karşılaşmada 2 gol atan Jahovic'in ortaya koyduğu oyun kurmayların yüzünü güldürürken, Makedon yıldızın transfer dedikodularına kulağını kapadığı ve sadece maçlara odaklandığı ifade edildi.

Göz-Göz'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bursaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan stoperler Peybernes ve Kosanovic ile orta saha Scarione'nin de hazır hale geleceği ifade edildi.