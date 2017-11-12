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'ye geçer not

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 14:58
Göztepe'ye geçer not

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanan geçer not aldı.

Teknik direktör , ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna görev verirken, genç çalıştırıcının sergilenen performanstan memnun kaldığı öğrenildi.

Özellikle karşılaşmada 2 gol atan Jahovic'in ortaya koyduğu oyun kurmayların yüzünü güldürürken, Makedon yıldızın transfer dedikodularına kulağını kapadığı ve sadece maçlara odaklandığı ifade edildi.

Göz-Göz'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bursaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan stoperler Peybernes ve Kosanovic ile orta saha Scarione'nin de hazır hale geleceği ifade edildi.

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