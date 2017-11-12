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: Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkarsak...

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 11:05
Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkarsak...

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

4 maçlık kaybetme serisini takım olarak, birbirlerine güvenerek ve inanarak aştıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, takım içindeki tartışma ve kavgaların çok büyütülmesini "Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar, ama bu bizi daha çok hırslandırıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden , "Ayrılmayı düşünmüyorum, Başkana böyle bir sinyal vermedim. Bu yüzden bonservisim kaç para eder diye de düşünmedim hiç" dedi.

Galatasaray'ın haftada bir maç oynadığı için avantajlı olduğunu söyleyen Tolgay, Milli Takım sürecini de anlatırken, "Dünya Kupası'na gitseydik Milli Takım sürecim daha hızlı olurdu" ifadelerini kullandı.

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Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkarsak...
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