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'da problemi!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 12:59
Altay'da İbrahim Akın problemi!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk 4'te yer alan 24'er puanlı 4 takımdan biri olan zirve takipçisi 'da sancısı yaşanıyor.

Altay'ın Bandırmaspor randevusunu tribünden izleyen İbrahim Akın'ın karşılaşma öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer'e, "Ya beni ilk 11'de oynatın, ya da kadroya almayın" resti çektiği öğrenildi. Geçen hafta idmanlarda isteksiz tavırlar sergileyen , bu sözleri üzerine 18'e alınmadı. Sportif direktör Özden Töraydın'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapıp uyarıda bulunacağı belirtildi.

Sezona ilk iki haftada attığı 2 golle hızlı başlayan İbrahim Akın, sakatlık yaşadıktan sonra Sakaryaspor karşısında riske edilmezken, Silivri deplasmanında kulübede bekledi.

Öte yandan pazar günü oynanacak Karşıyaka derbisinin akşam saatine alınması için iki kulüp 'na başvuruda bulundu.

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Altay'da İbrahim Akın problemi!
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