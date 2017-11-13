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  4. Bursaspor’da Bilal Kısa 6 hafta yok

’da 6 hafta yok

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 15:39
Bursaspor’da Bilal Kısa 6 hafta yok

Öte yandan ’da Porto’dan kiralık olarak forma giyen ve Nijerya Milli Takımı’nda geçirdiği sakatlık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan ’nun Porto’ya gittiği bildirildi.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren ve 1 ay forma giyemeyeceği bildirilen 'nun ise bonservisinin bulunduğu Porto Kulübü doktorları tarafından da kontrol edilmek için Portekiz'e gittiği öğrenildi.

Yeşil-beyazlı ekip, 'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde 'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı süren isimler katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde topla birlikte taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

BİLAL KISA 6 HAFTA YOK

Cumartesi günü U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu 'ya enjeksiyon tedavisi uygulanacağı ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Yusuf Erdoğan ve Ozan Can Kökçü ise düz koşulara başladı.

MİKEL AGU PORTO'YA GİTTİ

Öte yandan 'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen ve Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mikel Agu'nun Porto'ya gittiği bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verildiği açıklanan Agu'nun, Porto'nun doktorları tarafından da kontrol edileceği ve ameliyatına ilişkin kararın verileceği öğrenildi.

spor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Bursaspor’da Bilal Kısa 6 hafta yok
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