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Elde var sıfır! 2-3
Elde var sıfır! 2-3
Giriş Tarihi: 13.11.2017
20:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2017
22:23
A Milli Takımımız özel maçta
Arnavutluk
'u konuk etti. 5 golün atıldığı maçta milliler 3-2 mağlup oldu; oyunuyla da hayal kırıklığı yarattı.
Türkiye
A Milli futbol takımı hazırlık maçında
Arnavutluk
'a 3-2 mağlup oldu.
Detaylar geliyor...
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