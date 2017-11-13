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Elde var sıfır! 2-3

Giriş Tarihi: 13.11.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 22:23
Elde var sıfır! 2-3

A Milli Takımımız özel maçta 'u konuk etti. 5 golün atıldığı maçta milliler 3-2 mağlup oldu; oyunuyla da hayal kırıklığı yarattı.

A Milli futbol takımı hazırlık maçında 'a 3-2 mağlup oldu.

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Elde var sıfır! 2-3
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