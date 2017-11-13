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Maradona omzundan ameliyat edildi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 17:41
Maradona omzundan ameliyat edildi

Arjantinli efsane futbolcu , omzundan ameliyat edildi.

Maradona, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, sol omzundan geçirdiği operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Çok önceden yapılması gereken bir ameliyattı fakat farklı nedenlerden dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldım. Operasyon 1,5 saat sürdü. Allah'a şükür iyiyim. Herkese kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu döneminde Napoli formasıyla özdeşleşen 57 yaşındaki eski oyuncu, teknik direktörlük kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah ekibinde sürdürüyor.

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Maradona omzundan ameliyat edildi
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