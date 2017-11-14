Hollanda 2. Ligi ekibi Dordrecth'in
forması giyen Surinam asıllı Erol Erdal Alkan
'ın A Milli Takım
'a çağrılması için "Menajer oyunu"
iddiası ortaya atılmıştı. Alkan'ı, Hatayspor'da görev yaparken birlikte çalıştığı hocası, Diyerbekirspor Teknik Direktörü Bayram Toysal
'a sorduk. İşte Toysal'ın SABAH
için anlattıkları: "Onu ilk gördüğümde "Ben yetenekliyim" diye resmen bağırıyordu.
Erol'un en büyük şanssızlığı çok güçsüzdü ve sıkça sakatlanıyordu. "Milli Takım'da ne işi var" söylemine katılmıyorum.
Erol, sözleşmesinde yazan maddeler yerine yöneticiler tarafından getirilmediği için Hollanda'da bulduğu ilk kulübe gitti. Bana göre Türkiye sınırlarından önemli bir yeteneği elimizden kaçırdık.
Ancak Erol'un A Milli Takım düzeyine yükselmesi de bana göre bir futbol
mucizesi. 1.5-2 senedir benden uzakta olduğu için nasıl bir gelişim sağladığını elbette bilemiyoruz.
Ama A Milli Takım düzeyine çıkacak gelişimi bu sürede göstermek kolay değil. Erol, A Milli Takım'a seçiliyorsa ya 2 senede çok büyük gelişim kaydetmiştir ya da Milli Takım'ın seviyesi çok aşağılara düşmüştür."
Bayram Toysal ile Erol Erdal Alkan, 2015-16 sezonunda Hatay'da birlikte çalışmıştı.
TFF OLAYA EL KOYUYOR
Basında çıkan Erol Erdal Alkan'ın menajerler vasıtasıyla Milli Takım'a alındığı haberleri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) dün harekete geçti. İç bünyesinde bir koğuşturma başlattı. TFF yetkilileri Erol Alkan'ın milli takıma davet edilmesinde alt milli takımlardan bir teknik direktörün etkisi olup olmadığını, bu koğuşturma ile açıklığa kavuşturmayı planlıyor.