Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Erol Bedir'den Deniz Türüç ve Galatasaray açıklaması

'den ve açıklaması

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 16:46
Erol Bedir'den Deniz Türüç ve Galatasaray açıklaması

Kayserispor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın antrenmanını takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bedir yaptığı konuşmasında, "İki takım adına da zor bir maç olacak. Gençlerbirliği de kritik bir bölgede bulunuyor. Bizim de şiddetle puana ihtiyacımız var. Hafta sonu maçında sarı kart cezası nedeniyle Deniz Türüç forma giyemeyecek. Tüm ekip pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda puan mücadelesinde bulunacak. Umuyoruz galip gelen taraf biz oluruz" diye konuştu.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bedir'den Deniz Türüç ve Galatasaray açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN