Yolcu yolunda gerek

Avrupa'yı play-off heyecanının sardığı, son Dünya Kupası
biletlerinin verildiği anlarda hedeflerine bir ışık yılı kadar uzak duran Lucescu yönetimindeki Milliler, kendi performansları hariç her türlü bahanenin konuşulduğu bir ortamda Arnavutluk maçına çıktı. Armando Sadiku'yu arka direkte unutup 24 ve 32'de attığı golleri seyreden takımımız, felakete giden bir maçta hakemin 42'de Memushaj'ı sürpriz bir şekilde atmasıyla ümitlendi.
Cenk'in asisti, Cengiz'in tek vuruşu, 47'de farkı bire indirse de 10 kişilik Arnavutlar'ın 56'da Grezda'yla golü bulması savunma sorunlarımızı bir kez daha yüzümüze çarptı. Cenk'in 60'ta Emre Akbaba'ya topukla 'Guti asisti' yapması hoş bir seda olarak kaldı: 2-3. İtalyanlar'a röportaj verirken bizi "Doğu ülkesi" olarak tanımlayan Mircea Lucescu'nun yine sorumluluk almak yerine bahaneler sıralayacağını maç bitmeden bilmek ise en az 3 gol yemek kadar acıklıydı.
LAF ÇOK İCRAAT YOK
Ukrayna - Türkiye: 2-0
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Türkiye - İzlanda: 0-3
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Romanya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3
Atılan gol:
5
Yenilen gol:
12
CENK TOSUN YETMEDİ
Beşiktaş'ta fırtına gibi esen Cenk dün de bu formunu milli formayla devam ettirdi. Rakip kaleyi sert şutlarıyla yoklayan Cenk iki golün de asistini yaptı. İlk golde ön direkte Cengiz'e nefis bir orta kesen Cenk, ikinci golde Emre Akbaba'ya yaptığı asistte eski Beşiktaş'lı Guti'nin Real Madrid formasıyla Benzema'ya topuğuyla yaptığı asisti hatırlattı.
1 SORU 1 CEVAP: LEVENT TÜZEMEN
Lucescu kalmalı mı, gitmeli mi?
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in
"Beşiktaş'tan gönderdiğim için vicdan
azabı çekiyorum" diyerek Milli Takım
'ın
başına getirdiği Lucescu sadece
iflas etmedi, 80 milyonun takımını aldığı
abuk subuk kararlarla rezil etti. Bu Lucescu sanki içimizdeki Romanyalı gibi Milli Takım'ı hançerledi
. Görmediği
futbolcuları Milli Takım'a çağırıp
oynattı. Sahadaki görüntü rezaletin ötesindeydi.
Ne bir taktik, ne bir akıl, ne
de bir organizasyon vardı. Lucescu hemen
gönderilmelidir çünkü Rumen hoca
ay-yıldızla ilgili hiçbir aidiyet duygusu
hissetmiyor. İnsanlar sinir küpüne
döndü ama Lucescu yenilgileri normal
görüp evine gidip yatacaktır. Milli Takım için en doğru isim Şenol Güneş'tir.
Şenol hoca Türkiye Ligi'ni yakından
bilen, futbolcu psikolojisini
doğru yöneten, üstelik dünya üçüncülüğü
apoleti taşıyan bir teknik adamdır. Elimizdeki yerli ve tecrübeli jenerasyonun heba olmasını istemiyorsak takımı Şenol hocaya emanet etmeliyiz.