Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Beşiktaş'a büyük şok!

'a büyük şok!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 09:38
Beşiktaş'a büyük şok!

Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan özel maçta Portekiz ile ABD karşı karşıya geldi.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a büyük şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN