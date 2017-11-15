İtalya'da Ventura ile yollar ayrıldı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda hafta başında İsveç'e elenerek, 60 yıl aradan sonra ilk kez finallere katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da, tarihi hezimetin ilk faturası teknik direktöre kesildi.

Milli takımın Rusya 2018'e vize alamaması kamuoyunda büyük tepki çekerken, konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Gian Piero Ventura'nın milli takımdaki görevine son verildiği bildirildi.

69 yaşındaki Ventura, Antonio Conte'den boşalan İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Temmuz 2016'da getirilmişti.

Bu arada, İtalyan medyasında yapılan yorumlarda istifası istenen federasyon başkanı Carlo Tavecchio'nun şu anda buna yanaşmadığı belirtildi.