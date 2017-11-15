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İtalya'da Ventura ile yollar ayrıldı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 21:44
İtalya'da Ventura ile yollar ayrıldı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), teknik direktörü 'nın görevine son verdi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda hafta başında İsveç'e elenerek, 60 yıl aradan sonra ilk kez finallere katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da, tarihi hezimetin ilk faturası teknik direktöre kesildi.

ın Rusya 2018'e vize alamaması kamuoyunda büyük tepki çekerken, konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör 'nın milli takımdaki görevine son verildiği bildirildi.

69 yaşındaki Ventura, 'den boşalan İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Temmuz 2016'da getirilmişti.

Bu arada, İtalyan medyasında yapılan yorumlarda istifası istenen federasyon başkanı Carlo Tavecchio'nun şu anda buna yanaşmadığı belirtildi.

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İtalya'da Ventura ile yollar ayrıldı
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