Kulüpler Birliği'nden "VAR" ve "yabancı futbolcu kuralı" açıklaması

Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı sona erdi. Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği binasında yapılan toplantıda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve henüz genel kurulu tamamlanmayan Karabükspor'un temsilcileri yer almadı.

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in yardımcılığını yapan Karabükspor eski başkanı Ferudun Tankut'un yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı.

Toplantının gündeminde video hakem ve yabancı sınırının yanı sıra takımların altyapı yatırımlarının bulunduğu öğrenildi.

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"YENİ BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET SEPİL"

"Kardemir Karabükspor seçimli olağanüstü genel kurula gittiği için Ferudun Tankut'tan boşalan Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevine Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil gelmiştir."

"VİDEO HAKEM UYGULAMASI GELECEK SEZON BAŞLAYACAK"

"Video Hakem uygulaması için TFF ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sezon sonunda ancak hazırlıkların biteceği görüşü hakim. Önümüzdeki sezon lig maçlarının video hakem uygulamasıyla oynanacağını bize söylemişlerdi Kendi aramızda bunu tartıştık."

"YABANCI OYUNCU SAYISI İÇİN ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ"

"İkinci konumuz; liglerdeki yabancı oyuncu miktarıyla ilgiliydi. Sayın Cumhurbaşkanı aslında konuya belli bir görüş getirdi. Bu da 2019 yılının sezon sonuna kadar mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğiydi. Yabancı sınırlanmasını sadece aritmetik bir sınırlama olarak düşünmemeliyiz. Bunun sebeb ve sonuçları üzerine çalışma yapılmalı. Neden dün çok uygun olan yabancı sayısı bugün artık uygun değil konusuna değindik. Detaylı bir şekilde bunun araştırmasını yapıyoruz. Yabancı sayısıyla ilgili 2019'a kadar vaktimiz var ama Türk futbolu için en uygun çözümü bu süreçte bulmalıyız. Bunun için bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz."

"6222 SAYILI YASA İÇİN DEVLETE DESTEK VERİYORUZ"

"6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Devletimize destek vermek için bu çalışmayı da sürdürüyoruz. Spor kulüpleri Yasası için de çalışmalarımızı Spor Bakanlığı'na iletiyoruz."