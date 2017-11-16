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'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 12:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 12:59
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
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