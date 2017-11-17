Beşiktaş Akhisarspor maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, Medel ve Jeremain Lens forma giyecek mi? Salı akşamı oynanacak Porto maçı da düşünülerek bazı as isimlerin ilk 11'de olmayacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi takımda? sorusunun yanıtı haberimizde...

Beşiktaş, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisar ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Son iki maçta Alanya ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 3'te 3 yapmak, G.Saray ile Başakşehir'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını azaltmak, Porto maçı öncesi moral bulmak istiyor.

EVİNDE YENİLMİYOR

Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. 79 gol atan siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Akhisar maçında da forma giyemeyecek. Medipol Deneyimli oyuncu, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı. Öte yandan Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, bugün de aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Adriano, Tolgay, Atiba, Talisca, Lens, Quaresma, Alvaro Negredo

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Serginho, Larsson, Henrique