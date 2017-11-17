Bir ülke sokakta

Dünya Kupası
'na son bilet, Yeni Zelanda
'yı 0-0'ın rövanşında 2-0 yenen Peru'nun oldu. Başkent Lima'da oynanan ve 10 bin ek bilet için 687 bin talebin geldiği maçta tribünlerde 40 bin futbolsever vardı
. Ve Jefferson Farfan ile Christian Ramos'un golleriyle kazanılan karşılaşmanın ardından adeta bütün Peru sokağa döküldü. Tam 35 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Peru'da zafer kutlamaları için 1 günlük resmi tatil ilan edildi ve çalışanların izinli sayılacağı açıklandı.
COŞKULARI DEPREME NEDEN OLDU
Peru
Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczunski de Twitter üzerinden gönderdiği mesajda, "35 yıldır Dünya Kupası'na yeniden katılmayı bekliyorduk. Bize bu keyfi yaşattıkları için savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincinde olarak bunu kutlayalım. Haydi Peru!"
ifadelerini kullandı. Bu coşku yalnızca duygusal boyutta kalmadı ve fiziksel olarak da ülkede hissedildi! Ülkedeki rasathaneler son düdüğün hemen ardından
ülkede düşük şiddetli depremlerle aynı şiddette titreşimler ölçüldüğünü açkladı.