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Bir ülke sokakta

UĞUR KARAKULLUKÇU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017
Bir ülke sokakta

ile oynadığı play-of rövanşını 2-0 kazanan Peru’nun zaferi sonrası ülkede tatil ilan edildi, halk sabaha kadar kutalma yaptı

'na son bilet, 'yı 0-0'ın rövanşında 2-0 yenen Peru'nun oldu. Başkent Lima'da oynanan ve 10 bin ek bilet için 687 bin talebin geldiği maçta tribünlerde 40 bin futbolsever vardı. Ve Jefferson Farfan ile Christian Ramos'un golleriyle kazanılan karşılaşmanın ardından adeta bütün Peru sokağa döküldü. Tam 35 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Peru'da zafer kutlamaları için 1 günlük resmi tatil ilan edildi ve çalışanların izinli sayılacağı açıklandı.

COŞKULARI DEPREME NEDEN OLDU
Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczunski de Twitter üzerinden gönderdiği mesajda, "35 yıldır Dünya Kupası'na yeniden katılmayı bekliyorduk. Bize bu keyfi yaşattıkları için savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincinde olarak bunu kutlayalım. Haydi Peru!" ifadelerini kullandı. Bu coşku yalnızca duygusal boyutta kalmadı ve fiziksel olarak da ülkede hissedildi! Ülkedeki rasathaneler son düdüğün hemen ardından ülkede düşük şiddetli depremlerle aynı şiddette titreşimler ölçüldüğünü açkladı.
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