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Guardiola ayın teknik direktörü seçildi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 15:19
Guardiola ayın teknik direktörü seçildi

ile ekim ayını kayıpsız geçen Guardiola, en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

lideri 'yi çalıştıran , ekim ayının teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan habere göre, ekim ayında ortaya koyduğu performansla meslektaşları Mauricio Pochettino, Arsene Wenger ve Sean Dyche'yi geride bırakan 46 yaşındaki Guardiola, en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

Katalan teknik adam yönetiminde 11. haftayı 31 puanla namağlup lider kapatan Manchester City, geçen ay Stoke City'yi 7-2, Burnley'yi 3-0 ve West Bromwich Albion'ı da 3-2 mağlup etti.

İki sezondur Premier Lig'de görev yapan Katalan teknik adam, bu sezon iki, toplamda ise üçüncü kez bu ödülün sahibi oldu.

Öte yandan, ekim ayının cusu ödülünü Manchester City forması giyen 21 yaşındaki Leroy Sane, ayın golü ödülünü ise Southampton'ın 24 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofiane Boufal kazandı.

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