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Özlüce'de - dostluğu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 17:06
Özlüce'de Bursaspor - Göztepe dostluğu

, maçı hazırlıklarını yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde tamamlarken, her iki kulüp arasında zorlu randevu öncesi dostluk rüzgarları esti.

Süper Lig'in 12'nci haftasında , Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'yi ağırlayacak. Zorlu randevu öncesinde sabah saatlerinde 'ya gelen Göztepe, Bursaspor Kulübü'nün Özlüce Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı mücadele saat 14:00'te başlayacak.

Göztepe Spor Kulübü, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz. Yarın 14:00'te görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü ise bu teşekküre cevap olarak, "Size kapılarımız her zaman açık. Görüşmek üzere" yazılı bir mesaj paylaştı.

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Özlüce'de Bursaspor - Göztepe dostluğu
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