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’da 2009 yılından sonra ilk

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 22:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 22:30
Galatasaray’da 2009 yılından sonra ilk

, ’de 2009 yılında Kocaelispor’dan yediği 5 golden sonra ’den de aynı gol sayısında kalesini kapatamadı.

'in 12. haftasında , deplasmanda 'e 5-1 mağlup oldu. Ağır bir skor alan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2009 yılından sonra ligde bir ilki yaşadı. Galatasaray, 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Stadı'nda Kocaelispor ile oynanan maçta kalesinde 5 gol görmüştü. O dönem Alman çalıştırıcı Michael Skibbe yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan sonra ilk kez Başakşehir'den 5 gol yedi. O maçta da Kocaelispor'dan Taner Gülleri, fileleri 4 kez havalandırmıştı.

ZİRVEYE BAŞAKŞEHİR AYARI: 5-1

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Galatasaray’da 2009 yılından sonra ilk
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