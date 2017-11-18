Karabükspor "sahipsiz" kaldı

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 48 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanlığı için olağanüstü genel kurula 2 gün kalmasına rağmen henüz kimse adaylığını açıklamadı.

Geçen sezon 4. defa yükseldiği Süper Lig'i orta sıralarda tamamlayan ve kadrosunu büyük ölçüde koruyarak 2017-2018'e başlayan Karabük ekibi, aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Sezona başladığı teknik direktör Erkan Sözeri ile 6. hafta sonunda yollarını ayıran ve takımın başına Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic'i getiren Kardemir Karabükspor, geride kalan 11 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.

Sportif başarısızlığın yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine Kardemir Karabükspor'da yönetim, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bu kararın hemen ardından ise kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı.

13 Kasım'daki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a ertelenirken, kongreye 2 gün kalmasına rağmen kulüp başkanlığı için henüz kimse adaylığını açıklamadı.

Uzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığının öğrenildiği Kardemir Karabükspor'da, sözleşmeleri gereği birçok yabancı oyuncunun da serbest kalacağı iddia edildi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yaparak moral bulmaya çalışan Kardemir Karabükspor, olağanüstü genel kurulun yapılacağı 20 Kasım Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'e düştüğü 2014-2015 sezonununda da benzer bir durum yaşayan Karadeniz ekibinde, Hikmet Ferudun Tankut olağanüstü genel kurulun yapıldığı gün adaylığını açıklamış ve başkan seçilmişti.

ŞAHİN: "ÇÖZÜM ARAYIŞLARI İÇERİSİNDEYİZ"

Kardemir Karabükspor Kulübünün onursal başkanı, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik ve sportif açıdan zor günler geçiren kırmızı-mavili takım için üzüntü duyduğunu söyledi.

Kardemir Karabükspor'un ülkenin en sempatik takımlarından biri olduğunu belirten Şahin, "Aynı zamanda bir işçi takımıdır da. Yani emeği temsil eder. Böylesi bir takımın bu durumda olmasından dolayı elbette rahatsızız. Karabükspor mutlaka bu durumdan çıkmalıdır ve her zaman olduğu gibi yeri Süper Lig'dir. Bu nedenle çözüm arayışları içerisindeyiz. Karabükspor'u KARDEMİR'siz düşünmek imkansızdır. Hem şehirde hem de KARDEMİR yönetimiyle görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.