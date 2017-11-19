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CANLI | 'de goller peş peşe!

Giriş Tarihi: 19.11.2017 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 14:36
CANLI | Süper Lig'de goller peş peşe!

- ve - maçları, ligin 12. haftasında kozlarını paylaşıyor.

'in 12. haftasında Pazar günü, 2 maçla başladı. Karşılaşmaları canlı takip ediyoruz...

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Aytemiz ile Evkur karşı karşıya geliyor.

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19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise ile kozlarını paylaşıyor.

Kayserispor; Umut Bulut'un 28. dakikada attığı golle Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçti.

Gençlerbirliği; Jailton'un golüyle 32. dakika eşitliği sağladı...

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