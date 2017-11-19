CANLI | Süper Lig'de goller peş peşe!

Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü, 2 maçla başladı. Karşılaşmaları canlı takip ediyoruz...
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise Gençlerbirliği ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.
Kayserispor; Umut Bulut'un 28. dakikada attığı golle Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçti.
Gençlerbirliği; Jailton'un golüyle 32. dakika eşitliği sağladı...
MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN