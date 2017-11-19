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İsim farklı kader aynı

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017
İsim farklı kader aynı

G.Saray’da hoca da kadro da değişiyor ama makus talih değişmiyor. 'e karşı son 5 maçını da kazanamayan Aslan, bu mücadelelerde 33 farklı isim ve 3 teknik adamla galibiyet arasa da Avcı'yı geçemedi

karşısında son 5 resmi maçta da kazanamayan 'da bu karşılaşmalarda 33 farklı oyuncu ve 3 farklı teknik adam görev yaparken, sonuç yine değişmedi. Kazanmayı bir türlü başaramayan sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 16 gol yiyip, sadece 6 gol atarken, 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Cimbom'da geride kalan karşılaşmalarda Orhan Atik, Riekerink (2) ve İgor Tudor (2) ile 'ya karşı galibiyet aradı ancak üç isim de kazanmanın formülünü bulamadı. Turunculacivertli takım, 2016'dan bu yana lig ve kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 19 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda 9 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
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İsim farklı kader aynı
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