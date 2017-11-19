İsim farklı kader aynı

Başakşehir
karşısında son 5 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray
'da bu karşılaşmalarda 33 farklı oyuncu ve 3 farklı teknik adam görev yaparken, sonuç yine değişmedi. Kazanmayı bir türlü başaramayan sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 16 gol yiyip, sadece 6 gol atarken, 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Cimbom'da geride kalan karşılaşmalarda Orhan Atik, Riekerink (2) ve İgor Tudor (2) ile Abdullah Avcı
'ya karşı galibiyet aradı ancak üç isim de kazanmanın formülünü bulamadı. Turunculacivertli takım, 2016'dan bu yana lig ve kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 19 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda 9 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.