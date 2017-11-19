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sürprizi! Tayfun Korkut kimdir?

Giriş Tarihi: 19.11.2017 11:43
Tayfun Korkut sürprizi! Tayfun Korkut kimdir?

Romanya ve Arnavutluk mağlubiyetleri sonrası hedef tahtası olan 'nun alternatifi bulundu mu? 'un dün akşam oynanan - maçını Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izlemesi akıllara Milli takımda bir değişim mi var? sorusun getirdi. Peki Tayfun Korkut kimdir?

kimdir? Kariyerine S. Kickers'te başlayan Tayfun Korkut daha sonra 'ye tranfer oldu. Ardından Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde forma giydi. Tayfun Korkut teknik direktörlük kariyerinde de Hoffenheim U17, Hannover 96, Kaiserslautern, takımlarını çalıştırdı.

Tayfun Korkut Almanya'da doğdu ve bu ülkede büyüdü. 6 yaşında bir köy takımına yazıldı. 12 yaşında da 2. Lig takımı olan Stuttgarter Kickers'ın alt yapısına seçildi.

Bu kulüpte tüm alt yapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A Takım'a kadar yüksedi. 21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Real Sociedad'a, ardında da Espanyol'a transfer olarak, hayalini gerçekleştirdi. İspanya'yı dünyanın en güzel ve en iyi ligi olduğuna inandığı için tercih etti. Ayrıca Real Sociedad takımının onunla yakından ilgilenmesi de İspanya'ya gitmesinde etkili olmuştu. 4 yıl boyunca İspanya'da futbol oynadı. İspanya olmasaydı, İngiltere veya Almanya'ya gitmeyi düşünecekti. 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü.

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Tayfun Korkut sürprizi! Tayfun Korkut kimdir?
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