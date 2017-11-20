Karabükspor'da genel kurul yine ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, ikinci kez ertelendi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki kongreye, kulüp personeli ve az sayıda üye dışında katılım olmadı.

Dün başkanlığa aday olduğunu açıklayan iş adamı Murat Malkoç da kongreye gelmedi.

Kardemir Karabükspor Kulübü İdari İşler Direktörü Nurhan Barışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurula katılımın olmadığını söyledi.

Seçilecek kurullara adayın da çıkmadığını belirten Barışkan, kongrenin 4 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Aralık'ta yapılacağını kaydetti.

Sportif başarısızlığın yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine Kardemir Karabükspor'da yönetim, olağanüstü genel kurul kararı almış, bu kararın hemen ardından ise kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıklamıştı. 13 Kasım'daki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a ertelenmişti.

Karabük Polisevinde dün yapılan ve eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, iş adamları Şefik Dizdar ve Murat Malkoç ile eski Kardemir Karabükspor başkanlarından Hakan Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı yapılmış, toplantıda daha önce Kardemir Karabükspor'da yöneticilik de yapmış olan iş adamı Murat Malkoç'un başkan adayı olması kararı çıkmıştı. Malkoç da toplantı sonunda başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.