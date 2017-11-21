Ali Turan: Marsilya maçı final niteliğinde olacak

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında 23 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek Atiker Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Yeşil beyazlı takımın kaptanlarından Ali Turan, ilk maçta duran bir toptan yedikleri tek golle yenildikleri rakiplerini rövanş maçında mağlup etmek istediklerini belirtti. Turan, "Marsilya maçı bizim için tamam mı, devam mı maçı olacak açıkçası. Bizim 4, rakibimiz Marsilya'nın 6 puanı var. Bu da final niteliğinde bir maç olacağını gösteriyor. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynuyoruz. Bu avantajı kullanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Deplasmanda talihsiz bir mağlubiyet almıştık, yan toptan yediğimiz golle mağlup olmuştuk. Ama tabii geçmiş geçmişte kaldı, şimdi oynayacağımız Marsilya maçı gerçekten çok önemli. Yendiğimiz takdirde büyük bir şans elde etmiş olacağız. Çünkü bir puan önlerine geçeceğiz. Son maça da final niteliğinde gideceğiz. İnşallah buradan güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum" dedi.



"TARAFTARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarın her zaman takımının yanında olduğunu dile getiren Ali Turan, Marsilya maçında da stadın dolmasını beklediklerini vurguladı. Tecrübeli futbolcu, "Gerçekten mükemmel taraftarımız var. Yeni stadımız yapıldıktan sonra fevkalade bizi desteklemeye başladılar. Hem iyi günde olsun hem kötü günde olsun gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Son maçımız Antalyaspor karşılaşmasında olduğu gibi yine aynı desteklerini bizden esirgemediler. Perşembe günü oynayacağımız Marsilya mücadelesinde 35-40 bin seyirciye oynarız ve buradan galibiyetle ayrılırız. Çünkü taraftarımıza çok ihtiyacımız var. 5 maçlık bir cezamız vardı, o da Antalyaspor maçıyla sona erdi. Bundan sonra desteklerini bizden esirgemeyeceklerinden şüphemiz yok. Marsilya maçında da 90 dakika boyunca bizi desteklerlerse buradan galibiyetle ayrılırız" şeklinde konuştu.



"GALİBİYETLE İYİ BİR SERİYE BAŞLARIZ"

34 yaşındaki oyuncu, Marsilya maçını kazanarak Süper Lig ve Türkiye Kupas'ında iyi bir seriye başlamayı umduklarını söyledi. Turan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Lig'de şuan istediğimiz yerde değiliz. Geçen sene de aynı şeyi yaşamıştık. Çünkü UEFA Ligi ister istemez bizi psikolojik olarak yoruyor. Orada aldığınız mağlubiyetler bile yoruyor. Geçen sene aynı şeyleri yaşadık ama sonradan gün geçtikçe daha iyi bir performans gösterip skorlara yansıtıyorduk. Şimdi ister istemez bu durumun psikolojisindeyiz. Marsilya maçıyla iyi bir çıkış yakalarız. Bu maçtan sonra Süper Lig'de Kasımpaşa müsabakası var. Ondan sonra Türkiye Kupası ve içeride oynayacağımız Bursaspor maçları var. Bu karşılaşmaları çok önemsiyoruz. Bu maçlardan alacağımız galibiyetlerle ben inanıyorum ki, yavaş yavaş yukarıya çıkarız. Çünkü bulunduğumuz konum itibariyle hiç bize yakışmayan bir yerdeyiz. Marsilya maçıyla beraber iyi bir hava yakalayıp güzel bir seriye başlarız diye düşünüyorum."