Spor yazarları Beşiktaş-Porto maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR: Cenk Tosun mesajını verdi



Kolay değil, Avrupa'nın en dev takımları değil ama devlerin hemen bir tık altında olan 3 tane takımla mücadele edip grup birincisi olmak. Beşiktaş tarihi için çok ama çok büyük başarı. Üstelik maça baktığımızda da her ne kadar hakkı beraberlik gibi görünse de oyunun genel kontrolü Beşiktaş'ın elindeydi. İlk yarının ikinci bölümünde Porto biraz fazla adamla ve sık gelse bile ve bu dakikalarda golü bulsa bile Talisca ile birlikte Beşiktaş hem golü buldu hem de kontrolü tekrar ele aldı.

Yediği gol Beşiktaş defansının uyumasından geldi. Sağdan çalışılmış bir serbest vuruş kullandılar, paslaştılar, sağdan giren Portolu, Felipe'ye çıkarttı, o da iyi vurdu. Ama daha sonra sahaya en iyi yerli santrfor Cenk çıktı. Golü Talisca değil de Cenk atsaydı, ama Cenk'in yaptığı hareketleri Talisca yapsaydı, Cenk'e bu kadar artı yazmazdı. Her ne kadar golü Cenk atmasa da topu alışı, adamı geçişi, içeri girişi ve ustalık dolu bir pasla Talisca'nın önüne yuvarlayışı adeta onu izlemeye gelen menajerlere bir mesaj gibiydi. Talisca da kendisine 'al da at' denen bu pası sadece dokunarak gol yaptı. Bu dakikadan sonra ve tüm ikinci devre maçın mutlak kontrolü Beşiktaş'ın elindeydi. Fazla üretmeseler de fazla pozisyon yakalamasalar da oyunu sürekli domine eden Kara Kartal hak ettiği grup liderliğini aldı ve işi bitirdi.

İkinci yarıda verilen sadece tek pozisyon var. Onda da Aboubakar sağdan girip bomboş adamın önüne yuvarladı. O iyi vursa belki gol yapacak, ama yapabileceği en kötü vuruşla golü kaçırdı.

Beşiktaş uluslararası görevini yüzde 100 başarıyla tamamladı ve artık Leipzig deplasmanı bir para maçı ya da prestij maçı olarak kalacak.

Dünyadaki hangi takım oyuncusuna sorarsanız sorun, "Hakem kim olsun?" diye kesinlikle İspanyol Lahoz'u der. Hem çok iyi hakem hem de çok isabetli kararları var ama en önemli özelliği sahada bir dadı gibi. Gülüyor, oyuncuları okşuyor, sinirleneni yatıştırıyor ve bir bakıyorsunuz maçın mutlak hakimi Lahoz olmuş. Dün gece de kusursuzdu hem de her yönüyle.