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'da cular idmana çıkmadı!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 17:41
Eskişehirspor'da futbolcular idmana çıkmadı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da cular, siyah-kırmızılı takıma sahip çıkılmadığı gerekçesiyle antrenmana katılmadı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör , takım içerisinde oyuncuların özveriyle çalıştığını ve adına her geçen gün iyi bir yere geldiklerini söyledi.

İldiz, tesislerdeki herkesin, bütün profesyonellerin fedakarlıkla çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak hakikaten bu kadar tepkisizlik ve sahipsizliğe oyuncularım isyan etti. Şu anda antrenmana çıkmadı. Kendi tempoları içinde salonda çalışıyorlar. Hiçbir şekilde spor'u zor durumda bırakmadan sahipsizliğe olan haklı isyanlarını kamuoyunun bilmesini istiyorlar. Bir an önce bu kulübü idare edecek insanların sorumluluk alması gerekiyor. Eskişehirspor telafisi olmayan yollara gidebilir. Önümüzdeki sürecin Eskişehirspor için iyi olmasını diliyoruz. Şu anda hiç iyi olmayan bir yere doğru gidiyoruz. Çok zor konumdayız."

Bu tabloyu herkesin iyi incelemesi gerektiğini dile getirerek, "Yoksa böyle büyük bir camiaya yazık olur. Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkıp gereğini yapacağız. Ancak bugünkü tablonun bir daha olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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