Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan yabancı kuralı açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Bak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu için de açıklamalarda bulundu. Naim Süleymanoğlu için "Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü" ifadelerini kullanan Bak şunları söyledi:

NAİM SÜLEYMANOĞLU

"Özellikle Balkanlar'daki Türklerin gördüğü zülmün yansımasıydı. Müthiş bir sporcuydu. Ben kendisini en son görenlerden ve sohbet edenlerden biriyim. Naim Süleymanoğlu'nun sporculuğu sırasındaki en büyük rakiplerinin gelmesi çok güzel bir tabloydu. Halter Federasyonu'yla bağlantı kurarak rakiplerini getirttik. Rakibi olan 3 sporcu oradaydı. Naim Süleymanoğlu bir efsaneydi ve çok erken kaybettik, çok büyük bir kayıp. Milletimizin başı sağ olsun. Bir milli kahramandı. Bana göre Bulgaristan'daki zulmün sembolüydü benim için. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz, dünya çapında bir markayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

TÜRKİYE'DE MENAJERLİK SİSTEMİ

"Menajerlik sistemi Türkiye'de tam yerleşmiş bir yapı değil, çok oturmuş bir sistem yok. Bazı ilişkilerle yönetilen bir sistem, çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sistem oyuncuların yetişmesi konusunda önem arz ediyor. Milli Takım'a oyuncular hakkıyla gelmelidir. Bu sistemin sağlıklı olarak işlemsi gerektiğini düşünüyorum. Bu sistem içinde kişilerin yaptığı işin hakkını veren insanlar olması lazım. Hata varsa düzeltilmesi lazım. Bu sporcunun ve sistemin marka değerini yaralar. Çalışanın hakkının çalışana verildiği bir sistemin olması çok doğru bir sistem. Artık değerlendirmeyi seyirci yapacaktır."

ARDA TURAN SÖZLERİ

"Bir Arda kolay yetişmiyor. Bakıyorsunuz dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz Rusya'da oynadı. Demek ki yetiştirme potansiyelimiz var. Bu yüzden altyapıya yatırım yapmamız gerekiyor. Bu işin meyvelerini almak zaman alıyor."

YABANCI KURALI

"Kulüplerin yabancı oyuncularla yaptığı kontratlar var. Bunları hemen sonlandırın diyemeyiz. Ama kulüpler birliğiyle konuştuk, milli takımı olumsuz etkilediğini söyledik. Türk oyuncuların fiyatının yüksek olduğunu söylüyorlar. Sizin yetiştirdiğini oyuncu sayısı az olunca, rekabet oluyor. Altyapıya yatırım yapılmazsa pahalı olur. Yabancıya karşı değilim ancak yabancı sayısının ağırlıkta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sınırının kalkmasıyla lige heyecan geldiği, tribünlerin dolduğu söyleniyor ancak bu sadece derbilerde oluyor. Diğer maçlarda böyle değil."