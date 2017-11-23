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'nın açıklaması

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 14:02
Yunus Mallı'nın milli takım açıklaması

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da oynayan milli futbolcu , Türk ı'nın formasını giymenin kendisi için çok özel bir duygu olduğunu söyledi.

Kicker dergisine röportaj veren 25 yaşındaki futbolcu, form grafiğinin son dönemde iyiye gittiğini, bunun da takımın ofansif oyunundan kaynaklandığını ifade etti.

Sezon başında kendisiyle birçok takımın ilgilendiğini ancak bununla hiç meşgul olmadığını kaydeden , Wolfsburg ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını ve buna bağlı kalmak istediğini aktardı.

" ile 'na katılamadınız. Almanya için oynamama kararınızdan dolayı pişman oldunuz mu" sorusuna milli futbolcu, "Hayır hiçbir zaman. Türkiye için oynamak benim için çok özel bir duygu." yanıtını verdi.

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Yunus Mallı'nın milli takım açıklaması
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