Başakşehir, Bulgaristan'da güldü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir
, deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 2-1 mağlup etti.
C Grubu'nda oynanan 5. karşılaşmaların ardından Braga, 10 puanla zirvede, 5 puanı bulunan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.
?Braga, evinde oynadığı Hoffenheim karşılaşmasını 3-1 kazandı. Puanını 10 çıkaran Braga, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Hoffenheim ise elendi.
Grubun son müsabakaları, 7 Aralık'ta oynanacak. Medipol Başakşehir, Braga'yı, Hoffenheim da Ludogorets'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kerim Frei, ceza sahasına ortasını gönderdi, Mevlüt Erdinç altı pas çizgisi önünde boş pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Renan'dan geri döndü. Boşta kalan topu, savunma uzaklaştırdı.
20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Edin Visca sağ çaprazdan attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
28. dakikada turuncu-lacivertliler, farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, süratle ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulup sert vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.
37. dakikada gelişen Ludogorets atağında, Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topa Marcelinho'nun ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Marcelinho'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Abel çok sert vurdu, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47. dakikada Ludogorets gole çok yaklaştı. İkinci yarıda oyuna giren Keşerü savunmanın arkasına sarktı, ceza sahası içinde sol çaprazdan altı pas içine pasını gönderdi. Wanderson, uygun pozisyonda topu ıskaladı ve net bir gol fırsatını değerlendiremedi.
65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Ludogorets atağında Misidjan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Marcelinho ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
69. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahadan atılan pası kontrol eden Wanderson, Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, önünde Attamah olmasına rağmen yakın mesafeden şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde önünde bulan Plastun gelişine çok sert vurdu, Mert Günok sağına gelen topa son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere attı.
74. dakikada Ludogorets yine tehlikeli geldi. Epureanu'nun ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Keşerü, altı pas içinde boş pozisyonda bekleyen Abel'e pasını attı. Savunmaya çarpan top bir kez daha Keşerü'nün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutununda, kaleci Mert Günok direk dibinde topu kornere çelmeyi başardı.
78. dakikada hızlı gelişen atakta Visca sağ kanattan ceza sahası içindeki Mossoro'ya pasını gönderdi. Mossoro'nun gelişine şutunda, kaleci Renan topu kurtardı. Boşta kalan topa Mossoro yakın mesafeden bir kez daha sert vurdu, Renan bu topu da kornere gönderdi.
90. dakikada hızlı gelişen turuncu-lacivertlilerin atağında Elia, sol kanattan ceza sahasına girdi, çaprazdan sert vurdu top kaleci Renan'dan döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mossoro da şutunu attı, Renan bu kez de topu kornere çeldi.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat
: Ludogorets Arena
Hakemler
: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çekya)
Ludogorets
: Renan, Cicinho, Plastun, Moti, Natanael, Abel, Goralski (Dk. 82 Campanharo), Wanderson, Marcelinho, Lukoki (Dk. 46 Keşerü), Misidjan
Medipol Başakşehir
: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90+3 Da Costa), Napoleoni (Dk. 67 Mossoro), Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 87 Elia)
Goller
: Dk. 20 Visca, Dk. 28 Kerim Frei (Medipol Başakşehir), Dk. 65 Marcelinho (Ludogorets)
Sarı kartlar
: Dk. 44 Marcelinho, Dk. 90+4 Abel (Ludogorets), Dk. 90+4 Mert Günok (Medipol Başakşehir)