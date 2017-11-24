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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino ile görüştü

Giriş Tarihi: 24.11.2017 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı , FİFA Başkanı 'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkanı 'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Önceki gün İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden ve Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Infantino, dün düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'nden sonra önemli açıklamalarda bulunmuştu. UEFA Başkanı olmadığı için kararın kendisine ait olmadığını belirten Infantino, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını belirtmişti. FIFA Başkanı; futbolu korumak, geliştirmek ve gelirleri artırmak adına çalışmalar yaptıklarını da duyurmuştu.

Infantino bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan ve Infantino'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino ile görüştü
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