Havuzdan kumarhaneye! Skandal görüntüler...

Tarih; 6-7 Mayıs 2017... Yer; Sofya, Bulgaristan... Organizasyon; Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası... Genç sporcularımız; 7 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazandı. Toplamda 22 madalya aldık. Türk Yüzme Kadın Milli Takımımız Şampiyonluğa ulaştı. Türk Milli Takımı ise genel toplamda ülkeler sıralamasında 2. oldu.

MADALYALARI KAZANDILAR, KUMARHANEYE KOŞTULAR

Buraya kadar her şey harika... Fanatik gazetesinin iddiasına göre bir de buz dağının görünmeyen yüzü var. Türkiye Yüzme Federasyonu; bu şampiyona için 41 kişilik kafile belirledi. Kafilede; 2'si kadın olmak üzere 12 antrenör, 15'i kız 14'ü erkek olmak üzere 29 sporcumuz vardı ancak hiç yönetici yoktu.. Havuzda harika işler başaran çocuklarımız, havuz dışında ise maalesef skandal görüntülere imza attı.

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

1999 doğumlu olan, yani yaşları 17 ile 18 arasında değişen Milli sporcularımız; Sofya'da bir 'casino'da görüntülendi. Önlerinde kumar makineleri, ellerinde ise alkollü içecekler ile hatıra fotoğrafı çektiren genç milliler; üstelik bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştı. Kazandıkları madalyalar ile göğsümüzü kabartan küçüklerimiz bu olay nedeniyle ise maalesef hayal kırıklığı yarattı.