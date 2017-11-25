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'dan Emre Akbaba ve açıklaması

Giriş Tarihi: 25.11.2017 16:16
Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Galatasaray açıklaması

Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi.

'ın transfer gündeminde yer alan oyuncuları Emre Akbaba hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Gündemimizde transfer yok. Emre için Galatasaray'dan gelen resmi teklif olmadı. Emre hakkında iddialar yalan. Satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun sözleri...

"Ligin her maçı zor. Galatasaray maçında iki önemli eksiğimiz var. Biz her maça puan ya da puanlar için çıkıyoruz. Hedefimiz puanlarla ayrılmak. TFF 1. Lig'e çıkınca belli bir kesim, 'Çıktığı gibi düşer' dedi. Kısa süre içerisinde Süper Lig'e çıktık. Amacımız ve hedefimiz bu sezon en az 40 puan toplamak. Ligde sürekli olan bir olmak istiyoruz"

EMRE AKBABA'YI SATMAYACAĞIZ

"Emre Akbaba ile ilgili resmi teklif yok. Bir kulüp başkanı, 'Devre arasında satmayı düşünüyor musun?' dedi. Gündemimizde transfer yok. Emre için Galatasaray'dan gelen resmi teklif olmadı. Emre hakkındaki transfer iddiaları yalan. Emre'nin bonservisi için geçen sezon en az 5 milyon Euro demiştik. O dönem resmi teklif gelmedi. Şimdi futbolcumuz çok çok değerlendi. 2. Lig'de Emre Akbaba'yı Antalyaspor'dan istediğim dönemde, Antalyaspor'daki dönemin bazı yöneticileri 'Emre Akbaba sizin işinizi görmez' dedi. Emre Akbaba kişilikli, karakterli ve yetenekli bir futbolcu. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek"

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Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Galatasaray açıklaması
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