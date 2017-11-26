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'in yüz kemiğinde kırık var!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 14:06
Serdar Aziz'in yüz kemiğinde kırık var!

maçında dirsek darbesi alan 'in yüz kemiğinde kırık oluşurken, sakatlık geçiren ve Latovlevici'nin durumları ise yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

Kulübü, sakat futbolcuları , , ve 'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, maçında aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz'in tedavi planının yarınki tetkiklerin ardından oluşturulacağı kaydedildi.

Akdeniz ekibi ile oynanan maç öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek kadrodan çıkarılan ve günü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci'nin durumunun yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacağı belirtildi.

Aynı maçta aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici'nin durumunun da yarınki MR tetkiklerinin ardından netleşeceği duyuruldu.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda kalça ve kasığında gerilme hissettiği için tedbir amacıyla karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Jason Denayer'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

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Serdar Aziz'in yüz kemiğinde kırık var!
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