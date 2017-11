Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

METİN TEKİN: Bilinçaltı karışık



Pepe'nin yokluğunu Necip doldurabildi mi?

Dün akşamki Beşiktaş kadrosunda tek odaklandığımız nokta; stoperlerdeki mecburi rotasyon sonrası sahneye çıkan Mitrovic-Necip ikilisiydi... Bu ikili bu zamana kadar hiç yan yana görev almadı. Beşiktaş, maç içinde bunun çok mu zaaflarını yaşadı diye soracak olursanız; net bir şekilde 'hayır' deriz. Gerek savunma hamlelerinde gerekse oyun kurmada siyahbeyazlıların çok büyük eksiklikler yaşadığını söyleyemeyiz.



Beşiktaş'ın dün en büyük sorunu neydi?

Dün akşamki Beşiktaş'ın en büyük sorunu kesinlikle hücumda etkisiz olmalarıydı. Ben uzun zamandır hatırlamıyorum, Beşiktaş'ın tek bir gol pozisyonuna dahi giremediği bir maçı tamamlasın; ta ki dün oynadığı Malatya maçına kadar... Dönüp maça baktığımızda Beşiktaş'ın tehditkâr bir tek şutu bile yoktu. Bu çok önemli bir eksikti. Şunu net bir şekilde görüyoruz ki belki bilerek değil ama Beşiktaş, bilinç altında Şampiyonlar Ligi'nde sonuca odaklı oynarken, ligde de sadece 'oynamak' için oynuyor. Evet, Devler Ligi'nde çok önemli işler yapıyorlar, bunun da karşılığını alıyorlar. Ama bir şekilde gerek Şenol Güneş'in motivasyonunun, gerekse oyuncuların oyuna katılımı ile ligde bu durumu farklı hale getirmeliler. Yoksa bu sonuçlar Beşiktaş'ın beklenmeyen ve çok önemli kayıpları. Çünkü ligin ilerleyen zamanlarında çok daha yüksek dereceli maçları olacak.



Bireysel anlamda Beşiktaşlı oyuncuları nasıl buldunuz?

Bireysel olarak da öne çıkan hiçbir oyuncu yoktu Beşiktaş'ta... Dün akşamın en önemli yapamayanı ise Quaresma... İstediği hiçbir şeyi yapamadı. Babel de etkinlik anlamında çok gerideydi. Keza Cenk Tosun da yokları oynadı. En çok oyunu zorlayan ise sonradan giren Negredo idi.. Skor ve oyun için kendini zorladı. Evet Tolgay özellikle Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir performans ortaya koyuyor ama ligde de oynadığı bölgede biraz daha öne gitmesi gerekirken, istenilen işleri de yapamadığı bir gerçek. Avrupa'da Tolgay-Atiba tamam ama ligde kesinlikle Oğuzhan olmalı diye düşünüyorum. Belki tekrara girecek ama futbol için bence her daim geçerli olacak olan söz; "Her maçın ayrı karakteri vardır" cümlesi... Beşiktaş'ın bana göre şu an yaşadığı şeyi ifade ediyor bu cümle.. Bunu çok iyi ayırt edebilmeli ve maç motivasyonunu bir şekilde halletmelisiniz. Çünkü bu kadro gücüyle Beşiktaş'ın, bir lig maçını gol pozisyonsuz bitirmesi başka türlü açıklanamaz.