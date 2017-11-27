AC Milan'da Gattuso dönemi başladı!

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da teknik direktörlük değişikliğine gidildi. İlk 14 haftada 20 puan toplayabilen ve 7. sıraya kadar gerileyen Milan'da Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.

YENİ HOCA ARANIYOR

Montella'nın yerine, U19 Takımını çalıştıran Gennaro Ivan Gattuso getirildi. Gattuso'nun geçici olarak bu göreve getirildiği belirtilirken asıl hoca için görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Daha önce Sion, Palermo, OFI Girit ve Psa gibi takımları çalıştıran Gattusor son olarak Pisa ile küme düşmüş ve Milan U19'a dönmüştü.

BİR GÖRÜŞ - Serkan Akkoyun (Sabah.com.tr Spor Editörü)

Gattuso'nun Milan'ın başına geçmesi, bu gibi geleneği olan takımların 'intern' hocalarını altyapıdan seçmeleriyle alakalı bir durum. Yeni hoca 'bence' büyük ihtimalle Ancelotti olacaktır. Gattuso düşük performanslı bir teknik direktör. Milan U19'dan önce Pisa'yı çalıştırırken Avrupa'nın gördüğü en ilginç 4-3-3 performansını sergiledi. Pisa'yı, Seri B'de küme düşürürken ofansif 4-3-3 oynattı ve ligin en az gol yiyen takımı olarak küme düşmeyi başardı (!)