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'da telaşı!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 13:03
Bursaspor'da Harun Tekin telaşı!

’da sakatlığı sebebiyle dünkü Karabükspor maçında forma giyemeyen kaleci ’in durumu belli oldu. Milli kalecinin sağ omuz kasında 2. derecede yırtık tespit edilirken, 15. haftadaki maçına yetiştirilmeye çalışacağı bildirildi.

'in 13. haftasında dün sahasında Karabükspor ile karşılaşan 'da milli kaleci , maçtan bir gün önceki antrenmanda sağ omzundan sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle sahada yer almayan milli kalecinin bugün MR'ının çekileceği duyurulmuştu. MR'ı çekilen deneyimli eldivenin sağ omuz kasında 2. derece yırtık tespit edildiği ve 'ndaki Adanaspor maçı ile 14. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Bu sezon forma giydiği son 5 maçta kalesinde yalnızca 3 gol görerek alınan puanlarda başrol oynayan Harun Tekin'in 15. haftada 'da oynanacak karşılaşmasına yetişmesi için çaba sarf edileceği bildirildi.

Harun, bu sezon forma giydiği 12 Süper Lig maçında kalesinde 15 gol gördü. 4 maçta kalesini gole kapatan milli kaleci, yüzde 71 kurtarış yüzdesiyle oynadı.

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Bursaspor'da Harun Tekin telaşı!
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