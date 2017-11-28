Galatasaray Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda saat kaçta? Canlı izle...

Cumartesi akşamı Alanyaspor'u mağlup ederek moral kazanan Galatasaray, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Şifresiz olarak yayınlanacak maç öncesi Galatasaray Sivas Belediyespor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorusu yanıt arıyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve kritik detaylar...

Galatasaray - Sivas Belediyespor mücadelesi bu akşam saat 20:30'da A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray muhtemel 11': Carrasco, Lınnes, Ahmet Çalık, Koray Günter, Tarık Çamdal, Ryan Donk, Selçuk İnan, Emrah Başsan, Yasin Öztekin, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok

Sivas Belediyespor muhtemel 11'i: Serkan, Nuri, Melih, Uğur, Tunay, Seyid, Feyyaz, Ahmet Arı, Samet, Hüseyin, Hakan, Sinan