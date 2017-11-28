Orkan Çınar: “Kendimi göstermek istiyorum”

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor karşısında aldığı 9-0'lık galibiyete attığı klas golle katkı sağlayan ve oynadığı futbolla alkış alan Orkan Çınar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün rahat bir maç çıkardığını söyleyen 21 yaşındaki Orkan, "Bence en doğru olanı yaptık. Maçı golle kazanıyorsun. Rakip defans yaptı, biz hücum yaptık. 9 gol oldu ama daha fazla da olabilirdi. Burada yanlış bir şey yok. Uzun zamandır oynamıyordum. Beşiktaş'taki ilk resmi maçımdı. İyi oynadığımı düşünüyorum ama bu kadar iyi oyuncunun yanında zaten kötü oynamak zor. Bu benim kendimi kıyasladığım bir maç değil. Başka maçlarda da kendimi göstermek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da olur. Ben elimden geleni yapıyorum. Hocamız bekletirse, bekliyorum ve arkadaşlarıma dışarıdan destek veriyorum. Eğer oynarsam da elimden geleni yapacağıma herkes emin olsun. Ben bunları fazla düşünmüyorum ve işimi yapıyorum" ifadelerini kullandı.